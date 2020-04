Castelbellino, partita la distribuzione dei buoni spesa

CASTELBELLINO – «Il bando a sostegno dei soggetti in condizione di emergenza economica determinata dal Covid-19, in applicazione del DPCM del 28 marzo, per i residenti nel Comune di Castelbellino, è stato pubblicato in tempi brevissimi. Già presente sul sito a partire da giovedì 2 aprile. Per l’organizzazione celere di tutta la procedura un ringraziamento va ai dipendenti comunali, in particolare al personale del servizio sociale». Così fa sapere il Comune di Castelbellino che dal 3 aprile ha dato il via alla distribuzione dei buoni spesa, con già 13 famiglie che ne hanno beneficiato: «Nessun tramite a gestire l’erogazione dei contributi alle famiglie. La somma di 31.700 euro assegnata al Comune di Castelbellino, vincolata alla gestione dell’attuale emergenza e destinata esclusivamente all’erogazione dei buoni spesa, è interamente coordinata dai Servizi Sociali comunali, in costante contatto con la Comunità locale e le sue marginalità, come sottolineato proprio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini possono beneficiare dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza elencati nell’avviso.

Come stabilito dall’Associazione nazionale comuni italiani la richiesta dei buoni è subordinata a modelli di autocertificazione che consentono di accedere velocemente alle misure del decreto e ai possibili aventi diritto.

L’erogazione dei buoni proseguirà fino a esaurimento delle risorse stanziate dal governo. Tutto proporzionato al numero di abitanti e all’indice di povertà del comune».