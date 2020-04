Associazione Carabinieri Jesi consegna uova e colombe donate da Caffarel, al Carlo Urbani

JESI – Questa mattina il Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Jesi, che già si sta adoperando per effettuare le consegne di beni di prima necessità in molte abitazioni e non solo, ha deciso di consegnare al personale medico del Carlo Urbani 162 uova di Pasqua e 32 colombe regalate a questo scopo dalla Caffarel.

La ditta ha fatto una grossa donazione in tutta Italia e in particolare ha inviato un intero container nelle Marche per tutti gli ospedali delle zone più colpite, tra cui quello di Jesi.