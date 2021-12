Centro vaccinale 6001, oltre 700 vaccini somministrati in un giorno | Password Magazine

MONTE ROBERTO- Oltre 100 vaccinazioni in più rispetto alle prenotazioni ieri, presso il centro vaccinale di prossimità di Moie. Se erano infatti 600 i prenotati secondo le modalità previste, le vaccinazioni totali giornaliere hanno toccato quota 720. «Stanno facendo uno sforzo grandissimo, sanitari e volontari» commenta il sindaco di Monte Roberto Stefano Martelli che in un post sui social ha voluto ringraziare tutti gli operatore pubblicamente, a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità di Monte Roberto.

Il centro vaccinale al 6001 di Moie infatti, è il punto di riferimento non solo del comune di Maiolati Spontini ma anche e soprattutto dell’intero territorio della Vallesina, essendo realizzato grazie all’impegno anche di altri 7 comuni quali Castelbellino, Castelplanio, Monte Roberto, Rosora, Mergo, Poggio San Marcello, Montecarotto

Il sindaco ha informato inoltre i cittadini che, secondo quanto disposto dalla Regione, da oggi non è più possibile recarsi ai punti vaccinali di popolazione senza prenotazione: «La somministrazione della seconda e della terza dose di vaccino Sars-Cov2 nei Punti Vaccinali di Popolazione sarà effettuata solo a coloro che sono prenotati – spiega -. L’accesso diretto, senza prenotazione, sarà possibile solo a chi deve effettuare la prima dose. Il provvedimento è stato adottato per evitare le lunghe code e gli assembramenti che si stanno formando in questi giorni in tutti i punti vaccinali della regione».

Dato l’aumento dei contagi causato in questi giorni della ‘quarta ondata’, il sindaco in vista dei festeggiamenti per il Capodanno ricorda ai cittadini di adottare tutte le misure necessarie per evitare la trasmissione del virus: utilizzare la mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento. «Dobbiamo tenere duro e affrontare con prudenza anche i prossimi mesi. Sarà un Capodanno senza balli e feste in piazza ma ancora una volta è necessario tenere alta l’attenzione per preservare la salute nostra e degli altri, con l’auspicio di poter uscire, grazie anche alla campagna vaccinale, da questa emergenza pandemica. Con l’occasione, invio alla comunità gli auguri di un felice 2022»