«Coaching per la vita spirituale»: se ne parla alla biblioteca La Fornace

MOIE – Domani (venerdì 24 gennaio), alla biblioteca La Fornace di Moie si parlerà di consapevolezza di sé e di benessere. La giornata nel centro culturale eFFeMMe23 si aprirà alle ore 18,30 con la presentazione, a cura della nutrizionista ed health coach Letizia Saturni, del libro di Alessandro Pannitti e padre Natale Brescianini dal titolo «Coaching per la vita spirituale». Si parlerà del metodo del coaching, «efficace perché fa leva sulla libertà – spiegano gli organizzatori – non fine a se stessa, quasi narcisistica, ma una libertà che vive di una relazione facilitante: un cammino di consapevolezza e di assunzione di responsabilità per permettere alla persona di fiorire e di dare il meglio di sé, tenendo conto di chi si è e dell’ambiente in cui si vive».

Un evento alquanto originale sia per il contenuto del libro che per i protagonisti:

Natale Bressanini, un monaco benedettino camaldolese, Alessandro Pannitti, formatore e Coach professionista e Letizia Saturni, Nutrizionista Health Coach.

Cosa hanno in comune? Cosa hanno da dire?

«Sono accomunati dal Metodo del Coaching applicato al Sé- spiegano gli organizzatori –

L’efficacia del Coaching risiede nel far leva su una delle dimensioni più importanti di ogni persona: la libertà, vera carta costituzionale dell’ESSERE Umano – questo è il loro sentire che traducono nelle proprie attività di cura della Persona».

Gli autori dunque nella stesura del libro a 4 mani hanno voluto mettere in evidenza come sia possibile allenare/accompagnare la vita spirituale della persona in cerca di senso e di prospettive di libertà e di valore della propria esistenza.

Il libro dunque è piuttosto un progetto che offre un approccio originale fra tradizione e nuove domande di spiritualità.