Covid-19, 110 casi nell’anconetano: «Le Marche verso il picco, settimana di trincea»

REGIONE – Il Gores ha comunicato i dati aggiornati alle ore 12 di oggi. Fino a questo momento non sono stati registrati decessi. Nell’anconetano ci sono 110 casi positivi, nell’area di Pesaro 342, Macerata registra 17, nel fermano 8. Si registra invece il primo caso positivo ad Ascoli Piceno.

Al Carlo Urbani di Jesi 6 persone sono ricoverate in terapia intensiva, 17 sono distribuite tra il Pronto soccorso di Jesi e Senigallia. Dall’ospedale jesino, oltre ad ortopedia sembra che anche il reparto di cardiologia farà posto a pazienti con sintomi da Covid-19 (ovviamente spostando altrove tutti gli altri): una tappa intermedia in attesa del tampone, i risultati positivi saranno poi indirizzati nelle strutture di Torrette o Camerino, almeno per ora, in questa fase di contenimento dell’emergenza.

«Le curve epidemiologiche – ha detto Luca Ceriscioli – ci indicano la direzione dei prossimi giorni: stiamo andando verso il raddoppio dei casi. Sarà una settimana di trincea e noi continuiamo a lavorare perché la sanità sia pronta».

Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali marchigiani sono ricoverate 66 persone (ieri erano 54). Oltre ai 6 pazienti ricoverati al Carlo Urbani di Jesi, gli altri sono così distribuiti: negli ospedali Marche Nord di Pesaro (22) e Fano (7), poi a Torrette (11), Fermo (5), San Benedetto (5), Civitanova (1), Urbino (3), INRCA (2), Camerino (4).

Questa mattina, risultavano invece ricoverati in reparti non intensivi 212 contagiati (ieri 156), distribuiti tra Medicina Interna Marche Nord Pesaro (17), Medicina Interna Torrette (37), Murge PS/ Pesaro (10), MED ALTA INT Marche Nord Pesaro (45), Pronto Soccorso Marche Nord Pesaro (6), Pronto Soccorso MN Fano (5), Pronto soccorso di Jesi – Senigallia (17), SUBINT AO Torrette (4), Pronto soccorso Urbino (11), Medicina Interna Fermo (19), Camerino (37), INRCA Ancona (4).