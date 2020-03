CTG Vallesina, pronte due iniziative da fare … a casa

JESI – In questi giorni dobbiamo rimanere a casa per il bene nostro e per quello degli altri. Come possiamo occupare il nostro tempo libero? L’associazione Centro Turistico Giovanile Vallesina di Jesi propone due iniziative da fare tranquillamente da casa.La prima si chiamaed ha come obiettivo quello di promuovere la rinascita turistica dei luoghi in cui viviamo. Ogni partecipante può partecipare a tutti i settori, inviando al massimo tre lavori per ciascuna area:

settore letterario: componimento max 600 caratteri in qualsiasi forma

settore fotografico: fotografie e video

settore artistico: disegno con qualsiasi tecnica

La partecipazione è aperta a tutti, soci e non soci Ctg e gli elaborati dovranno essere inviati al CTG Vallesina entro il 03 aprile 2020, all’indirizzo mail ctg-vallesina@tiscali.it

specificando nell’oggetto in nome dell’iniziativa (Viaggiando da casa) ed indicando nel testo il proprio nome, un recapito telefonico e la località che intende promuovere nonché il titolo dell’opera.

Seconda iniziativa si chiama invece “A tavola con il Ctg” e si ispira alle ricette locali tradizionali oppure di propria fantasia.

Ogni partecipante può inviare max tre ricette corredate di foto del piatto finale. Anche in questo caso, la partecipazione è aperta a tutti, soci e non soci Ctg. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 03 aprile 2020 sempre all’indirizzo ctg-vallesina@tiscali.it specificando nell’oggetto “A tavola con il Ctg…” ed indicando nel testo il proprio nome, un recapito telefonico ed il nome della ricetta. Tutte le opere delle due iniziative verranno raccolte in book e presentate alla cittadinanza in occasione di una rassegna Ctg.

A tutti i partecipanti verrà donato un gadget.