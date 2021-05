Giornata di riaperture, ripartono in sicurezza le attività in sala di Nuovo Spazio Studio Danza | Password Magazine

JESI – Oggi, lunedì 24 maggio, riaprono in Italia con una settimana di anticipo palestre e attività sportive al chiuso. Anche le scuole di danza possono finalmente riaprire le sale ai propri allievi, dopo mesi di stop. Emozionata Mariella Strappa, direttrice artistica della scuola di danza jesina Nuovo Spazio Studio Danza, che insieme a docenti e staff ha predisposto tutto per il rientro in sicurezza degli allievi: «Abbiamo approfittato del periodo di chiusura per mettere a punto i nostri progetti – dicono -. Ora siamo pronte a ripartire con una programma di iniziative per i prossimi mesi!». Tra queste c’è l’adesione di Nuovo Spazio Studio Danza al centro estivo Jesi4Kids, in collaborazione con l’MTA.

«Dal 14 giugno – spiega l’educatrice, insegnante e responsabile del progetto Beatrice Guerri – sono previste attività di danza e laboratori artistici e creativi da lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17, presso la sede della scuola (in viale Don Minzoni 3/ter) nonché attività all’aperto come danza area e acrobatica presso la Jesi4Kids».

In programma c’è anche una rassegna coreografica che coinvolgerà le scuole di danza del territorio delle Marche, in collaborazione con il TreePark di Jesi e Peacock live & events.

«Riparte anche il progetto Social Opera, in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini, che ci vede protagonisti per il terzo anno consecutivo» aggiunge la Strappa. Per Nuovo Spazio Studio Danza è arrivato inoltre in questi mesi un importante riconoscimento: le insegnanti Mariella Strappa e Federica Orlandini hanno conquistato il terzo premio al concorso ‘Teacher@Home’ promosso dalla Royal Accademy Of Dance – Italia presentando il progetto formativo S.L.I.D.

«In realtà con la creatività non ci siamo mai fermati – prosegue la direttrice -. Anche la scuola e gli insegnanti sono rimasti sempre a disposizione degli allievi dell’agonismo che avevano bisogno di lezioni per sostenere gli esami. Ora tutto è pronto per una nuova stagione, nella speranza che a settembre si possa tornare alla tradizionale programmazione di corsi e attività».