«Dante incontra Federico II», presentata la rassegna dell'Ente Palio San Floriano | Password Magazine

JESI – Dante incontra Federico II, presentato oggi in conferenza stampa l’evento dell’Ente Palio San Floriano e del Museo Federico II di Jesi che avrà luogo il 27,28,29 e 30 maggio, con il patrocinio del Comune di Jesi e della Regione Marche.

«Come Ente Palio siamo contenti di presentare questa iniziativa che ci permette di poter guardare in un ottica futura di ripartenza, evento di punta che rientra nel contesto Nuovo Mondo, il nostro tema dell’anno. Abbiamo cambiato le abitudini ma non i principi – spiega il presidente dell’Ente Palio San Floriano Emanuel Santoni – Questo evento andrà a sostituire il palio di san Floriano e consolida la collaborazione con il museo feederico ii, grazie alla professionalità e disponibilità della società che lo gestisce , ovvero Rnb4Culture e ringrazio l’Ing Fabrizio Renzi e la Direttrice del Museo Federico II Lucia Basili per questo. Ringrazio il Comune di Jesi e la Regione Marche che ci hanno concesso il patrocinio e hanno creduto in questa iniziativa; per noi è dare un senso di rinascita e ripartenza alla città».

L’evento prevede la collaborazione con i commercianti del centro storico di Jesi, che allestiranno le proprie vetrine a tema medievale, la sostituzione delle tradizionali taverne del palio con le Locande, che non sono solo nel centro storico ma anche oltre le mura, per coinvolgere tutta la città e per non creare assembramenti, e la collaborazione con il Museo Federico II, che ospita la maggior parte delle attività dell’iniziativa che si svolgeranno in contemporanea durante tutti i giorni dedicati. Ci saranno laboratori per bambini, tra cui i laboratori Diventa un cavaliere e C‘era una volta un pezzo di legno, e in contemporanea visite guidate del museo per gli adulti, che prevederanno gadget e animazioni di attori, una Escape Room, in collaborazione con Enigma Escape del Paradise di Monsano. Tutte le attività sono disponibili su prenotazione e nel rispetto di tutte le norme anticovid vigenti. Sabato 29 alle 18.30 inoltre avrà luogo la tradizionale benedizione della città, con la presenza di istituzioni locali e regionali.

«Questo evento è coraggioso – afferma Matteo Baleani, uno dei registi dell’Ente Palio San Floriano – ideato e sviluppato in periodo di zona rossa, non sapendo quando sarebbe stato possibile realizzarlo, ci abbiamo creduto e oggi fortunatamente siamo qui a presentarlo. Le attività sono state volute e ragionate con la polizia locale e il Comandante Cristian Lupidi che ringrazio, al fine di rispettare le norme anticovid e il numero 1500 del Ministero dell’Interno. Un ringraziamento agli esercenti della nostra città sponsor, il loro è un segnale positivo di ripartenza per la città». Giancarlo Catani, consigliere del Comune di Jesi delegato in materia di turismo afferma: «Siamo qui per appoggiare l’evento Dante incontra Federico II che l’Ente Palio San Floriano e il Museo Federico II stanno portando avanti, che è una cosa particolare in un momento come questo dove tutte le iniziative sono ferme. Approfittano dell’occasione dei 700 anni di Dante e dell’esistenza di Federico II, che erano sostanzialmente contemporanei. Dante ricorda l’imperatore nel De Vulgari Eloquentia , infatti egli aveva promosso la scuola poetica italiana utilizzando la lingua siciliana, e nella Divina Commedia, in cui lo inserisce nel girone degli eretici. Un collegamento importante con il quale questa iniziativa si è concretizzata. Ringrazio l’Ente Palio e il Museo Federico II, come Amministrazione appoggiamo questa iniziativa che tiene vivo il rapporto tra Jesi e il Medioevo».

«Vorrei ringraziare l’Ente Palio San Floriano – fa sapere Lucia Basili, Direttrice del Museo Federico II di Jesi – noi come società fin dalla proposta del bando abbiamo comunicato la nostra volontà nel lavorare con le realtà locali e con l’Ente Palio. Appena è stato possibile riaprire siamo stati subito pronti a partire con questa iniziativa che ci piace immensamente. Amo Federico II tanto quanto amo Dante, se ci venite a trovare e seguirete la visita guidata che faremo io e la mia collega Giuliani Alessia vi renderete conto di quanto Dante parli in maniera differente ma specifica di Federico II. Tutte le prenotazioni avverano tramite il nostro software gestionale EMMA, usato anche nei Musei Civici di Jesi e alla Biennale di Venezia, che permette la registrazione online e una mail di conferma della prenotazione. Inoltre il 14 giugno inizierà un centro estivo al museo dedicato a Dante; è un personaggio sul quale crediamo molto e sul quale continueremo a lavorare, così come continueremo a lavorare con l’Ente Palio». Il Museo Federico II è gestito dalla startup Jesina Rnb4Culture, rappresentata dall’Ing.Fabrizio Renzi, che afferma: La nostra startup nasce a Jesi ma gestisce molti musei a Venezia, Treviso, Trieste e Milano. Ringraziamo il Comune di Jesi e l’Ente Palio per il supporto che ci hanno dato e che ci danno, è una scommessa che abbiamo fatto io e la Fondazione Regione Marche. Abbiamo deciso di credere in un gruppo di giovani marchigiani, tra cui Lucia Basili la nostra Direttrice del museo Federico II di Jesi».

Il programma completo, info e prenotazioni consultare il sito http://www.paliosanfloriano.it

A cura di Chiara Petrucci