I disegni dei bimbi della primaria di Moie colorano le corsie del Carlo Urbani

JESI – Una raccolta di disegni di 160 bambini della scuola primaria dell’I.C. «Carlo Urbani» di Moie (AN) è stata effettuata per ringraziare I nostri “Angeli Bianchi” che, nelle corsie degli ospedali e altre strutture, stanno combattendo per noi contro il Coronavirus. Questa iniziativa è stata ideata dall’insegnante Marta Zerbini per dire un “grazie con il cuore” a medici, infermieri, tecnici, operatori e assistenti. Da qui, dalla terra del grande medico Carlo Urbani, che diede la vita lottando contro la SARS, è partita questa iniziativa, sotto la guida dell’esperta Federica Lazzarini e delle insegnanti Bruna Borsini, Laura Parioli e Simonetta Martinangeli: i bambini hanno risposto con entusiasmo, realizzando disegni che dimostrano la loro profonda sensibilità nei confronti del personale sanitario che combatte in prima linea contro il Coronavirus. Tutti i disegni sono stati appesi all’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, un ringraziamento dalla Direzione va anche alla Dirigente scolastica Patrizia Leoni che ha dato il suo sostegno al progetto.