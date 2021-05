«Impianti di risalita chiusi nei festivi e orari ridotti, quali provvedimenti?» | Password Magazine

JESI – Dal Consigliere comunale di Jesi in Comune Samuele Animali, all’opposizione, un’interrogazione sugli orari di apertura degli impianti di risalita da discutere in sede di Consiglio comunale, il 27 maggio prossimo.

«Già in passato erano state espresse perplessità in ordine alla chiusura domenicale degli impianti di risalita per il centro storico, stante come nei giorni festivi il centro sia tradizionalmente molto frequentato dalla popolazione non solo jesina – si legge nel documento -. Da qualche settimana l’orario è stato ulteriormente ridotto e al momento va sempre dal lunedì al sabato ma soltanto dalle 7.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 21». Considerato che «nell’orario di chiusura vi è comunque l’esigenza di raggiungere i parcheggi dal centro e viceversa (per le scuole, la pausa pranzo, per chi ha orario continuato 8-14) – osserva il consigliere -, ammesso che i disabili riescano ad accedere al centro storico direttamente con gli autoveicoli, la circostanza penalizza soprattutto le persone anziane e le famiglie con bambini, oltre che gli esercizi artigiani, commerciali e professionali aperti nei festivi o che fanno orario continuato» si chiede all’Amministrazione comunale «se i fatti illustrati siano veri o se si intendano adottare provvedimenti a riguardo».