Italia arancione nel week end, cosa si può fare e cosa no | Password Magazine

Italia di nuovo in zona arancione ma sono nel week end. Dopo due giorni in fascia gialla ‘rafforzata’, scattano le restrizioni del decreto in vigore valide per oggi e domani. Lunedì si tornerà invece alla divisione del Paese in colori, con le Marche in zona gialla.

COSA SI PUÒ FARE E COSA NO. Oggi e domani i negozi sono aperti così insieme a supermercati, farmacie, tabaccai, attività commerciali al dettaglio, parrucchieri ed estetisti. Chiusi invece i bar e ristoranti con possibilità di asporto fino alle 22, e consegna a domicilio senza vincoli di orario. Centri commerciali chiusi sia nei festivi che nei prefestivi.

Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Confermato il coprifuoco dopo le 22, con spostamenti consentiti solo per lavoro, salute o urgenza.