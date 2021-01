Focolaio al Gerundini, monitoraggio continuo | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – L’Amministrazione comunale di Falconara si sta tenendo costantemente in contatto con l’istituto Gerundini e con le autorità sanitarie per seguire l’evoluzione dei contagi all’interno della struttura per anziani. Pur trattandosi di una fondazione autonoma rispetto al Comune di Falconara, c’è la massima disponibilità e attenzione da parte degli amministratori, che hanno offerto la collaborazione dell’ente per qualsiasi necessità cui il Comune possa fare fronte.

In totale sarebbero almeno una trentina le persone infette nella struttura, tra anziani ospiti, personale socio-sanitario e direzione.

Data la fragilità dei positivi al virus e le precarie condizioni di salute di qualche ospite, è già scattato il trasferimento dei pazienti verso le strutture ospedaliere Covid.

L’impegno dell’Amministrazione è teso a tutelare una struttura d’eccellenza e tutti i suoi ospiti, particolarmente fragili, che nel corso del 2020, insieme agli operatori, avevano superato i lunghi mesi della pandemia senza alcun contagio. Già lunedì 4 gennaio, dopo i primi casi di positività, il sindaco aveva contattato l’Asur per ribadire la richiesta di tamponi su tutti i pazienti e su tutto il personale e i contatti con i vertici dell’Area Vasta 2, tra cui lo stesso direttore, continuano costantemente per tenere sotto controllo la situazione. Sin da ieri sera l’autorità sanitaria ha inviato i medici dell’Usca e da stamattina anche altri sanitari all’interno della struttura per un monitoraggio continuo.