Jesi, scontro al semaforo: qualche disagio al traffico | Password Magazine

JESI – Incidente questa mattina in via San Francesco, per fortuna senza feriti. Lo scontro è avvenuto tra una vettura e un furgoncino, all’incrocio con viale Verdi, regolato dal semaforo. Le cause da accertare, forse una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del sinistro e la regolarizzazione del traffico.