L'auto non era assicurata da cinque anni: sequestro e sanzione | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Da cinque anni la sua Citroen Cx non risultava assicurata, ma nel pomeriggio di martedì 2 febbraio un falconarese di 55 anni è stato sorpreso dalla polizia locale di Falconara mentre circolava a bordo del veicolo in via del Consorzio. Il proprietario del mezzo si è giustificato con gli agenti dicendo che voleva solo provare l’auto, per accertarsi di eventuali malfunzionamenti. Una scusa che non gli ha evitato il sequestro del veicolo e una sanzione di 866 euro. Per ottenere il dissequestro della Citroen il 55enne, oltre a pagare la sanzione, dovrà stipulare una nuova polizza assicurativa con copertura di almeno sei mesi.

L’operazione di via del Consorzio è scattata nell’ambito del controllo del territorio disposto dal Comando falconarese e l’attenzione alla copertura assicurativa dei veicoli ha lo scopo di tutelare la circolazione stradale e tutti gli utenti della strada: in caso di incidente i danni provocati dai conducenti di auto non assicurate non sarebbero rimborsati dalle compagnie e per le vittime diventerebbe molto complicato ottenere un indennizzo.