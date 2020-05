Le telecamere di Mattino Cinque a Falconara per la riapertura spiaggia

FALCONARA MARITTIMA – Anche ‘Mattino Cinque’, la trasmissione di Canale 5 condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, ha voluto dedicare un servizio questa mattina alla riapertura della spiaggia di Falconara. La troupe del programma è arrivata intorno alle 9 nel tratto di litorale al confine con Ancona, per consentire al sindaco Stefania Signorini di comunicare in diretta con lo studio televisivo. «Ho ritenuto di aprire la spiaggia di Falconara – ha spiegato il sindaco – per offrire un ulteriore spazio per l’attività motoria, in modo da evitare assembramenti. È stato un segnale di fiducia verso i cittadini e di vicinanza verso gli operatori balneari falconaresi che hanno investito nelle loro attività e chiedono di poter ripartire. A Falconara ci sono 26 stabilimenti balneari, che rappresentano una realtà molto importante per il nostro territorio ».