Mattarella in via Caetani nel ricordo di Aldo Moro | Password Magazine

ROMA – In occasione del Giorno della Memoria dedicato alle “Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona in via Caetani, sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo dell’on. Aldo Moro avvenuto il 9 maggio 1978.

Negli Anni di Piombo, «è la statura della nostra democrazia, è la Repubblica ad avere prevalso contro l’eversione che aveva nel popolo il proprio nemico – sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lunga intervista a Repubblica nel Giorno della Memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi -. Tuttavia, ci sono ancora ombre, spazi oscuri, complicità, non pienamente chiarite» e «l’esigenza di completa verità è molto sentita dai familiari. Ma è anche un’esigenza fondamentale per la Repubblica».

Lo scorso anno, Giovanni Moro, figlio di Aldo, era stato a Jesi ospite di un convegno nell’ambito delle iniziative di Volontarja, per trattare il tema dell’attivismo civico e dei valori di cittadinanza. Anche Aldo Moro fece visita a Jesi, da presidente del Consiglio, nel 1968.