Croce Rossa Jesi, riconoscimento per il presidente Bravi | Password Magazine

JESI – Più di 40 anni in Croce Rossa per il presidente del Comitato jesino Francesco Bravi. Nella Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il presidente dottor Francesco Bravi ha ricevuto dalle mani del sindaco di Jesi Massimo Bacci, accompagnato dal sindaco di Staffolo Sauro Ragni l’attestato di riconoscimento per i suoi 41anni di servizio prestato con competenza ed umanità in favore della popolazione del territorio e per lo straordinario esempio di impegno, fedeltà e rispetto dei principi dell’Associazione.