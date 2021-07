MetabarMetàNo, un'estate all'insegna del gusto | Password Magazine

info-promo

JESI – È arrivata l’estate da MetabarMetàNo. Continuano le sorprese alla caffetteria e punto ristoro di via Cartiere Vecchie, presso la stazione metano avviata dagli imprenditori Paolo e Massimo Mariani. Il bar, gestito da Stefania Belardinelli e Marco Pergolini, si arricchisce dell’area esterna, con tavoli e panche all’aperto, nel verde.

Un angolino relax davvero ideale per gustare aperitivi, merende, pranzi o cene.

Tra le novità c’è anche il venerdì porchetta e birra: a partire dalle 18, super cena con il paninozzo o focaccia alla porchetta o spuntature, a soli 6 euro. Per il pranzo, tra le varie prelibatezze, da provare il poke bowl, un piatto a base di riso bianco e condito con tonno (o salmone, o pollo o mozzarella), soia e verdure e altri ingredienti da scegliere.

Un pasto dai sapori esotici ma, per gli amanti del classico, non mancano le cresciole di polenta o i panini, anche con gusti particolari: da provare quello al ragù di carne o alla carbonara. Per chi ama il pesce, c’è il panino con la tartare di tonno.

Possibile anche l’asporto grazie a una convenzione con Flyfood. E la colazione? Metabarmetàno è un punto strategico per iniziare la giornata o fare una pausa a base di caffè o cappuccino decorato ad arte, magari accompagnato da brioche fresche e traboccanti di farcitura, torte o crostate preparate in casa.