Incidente sulla SS16, due auto coinvolte | Password Magazine

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19.15 circa ad Ancona sulla variante SS16 per un incidente stradale con due auto coinvolte.

La squadra VVF ha collaborato con il personale sanitario per estrarre la persona alla guida della Volkswagen e ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Presenti sul posto i Carabinieri e la Polizia Stradale.