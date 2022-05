Monte Roberto, Capitano Ultimo incontra gli studenti delle classi medie | Password Magazine

PIANELLO VALLESINA – Questa mattina studenti delle seconde e terze classi medie hanno incontrato al Centro Polivalente di Pianello Vallesina Capitano Ultimo.

«Sabato 29 febbraio 2020. Questa è la data che segna un momento importante per il nostro Paese, perché era il giorno nel quale era previsto l’incontro con il “Capitano Ultimo” – fanno sapere in una nota stampa congiunta il Comune di Monte Roberto, l’Istituto comprensivo B. Gigli e l’associazione Volontari Capitano Ultimo – Marche – Evento al quale avevamo dedicato molte energie, in una armonica coordinazione tra comune di Monte Roberto, l’Istituto Comprensivo “B.Gigli” e la fondamentale collaborazione dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo – Marche.

In questi oltre 2 anni trascorsi, nei quali abbiamo vissuto e stiamo ancora parzialmente vivendo, una fase storica indimenticabile che, probabilmente, nessuno di noi è in grado di comprendere appieno, abbiamo cercato, tutti insieme e nonostante le innumerevoli difficoltà, di restare vicini al “Capitano” con azioni concrete e aiuti personali, motivati dalla forza che solo il DONO riesce a sprigionare.

Nella mattinata di oggi, sabato 7 maggio 2022, finalmente, alla Centro Polivalente di Pianello Vallesina, siamo riusciti a concretizzare questo incontro e a vedere gli sguardi esterrefatti, attenti, commossi e provati dei ragazzi delle 2° e 3° medie, ma anche di tutti coloro che hanno partecipato all’evento. Tutto questo ci riempie il cuore di rinnovata energia e di voglia di fare ancora di più per aiutare il prossimo in difficoltà.

All’incontro, coordinato dalla giornalista dott.ssa Chiara Cascio, i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare numerose domande al “Capitano” che, con le sue risposte, ha trasmesso la sua esperienza di vita, la sua forza, la sua coerenza, la sua resilienza e tenacia, confermandosi un Esempio di Cittadino al servizio delle Istituzioni e del Bene Comune.

In tale contesto, come già programmato, il comune di Monte Roberto, ha consegnato la Cittadinanza Onoraria conferita con delibera di Consiglio Comunale, approvata all’unanimità, n. 59 del 19/12/2019 con la seguente motivazione: “Esempio di corretta rappresentanza di istituzioni al servizio della legalità e sicurezza dei cittadini, ha esercitato il proprio servizio nell’arma dei Carabinieri e si è distinto per il suo ruolo nelle indagini antimafia”.

Tante le emozioni provate dai partecipanti e tante le riflessioni che le parole del “Capitano” hanno generato negli animi dei ragazzi.

Siamo certi che questo incontro, che nasce dalla spontaneità e dalla bellezza di voler condividere e donare e dal desiderio di lavorare e collaborare insieme, Istituzioni e Cittadini, abbia consentito a tutti di accrescere il proprio bagaglio culturale e spirituale con la speranza di aver seminato qualcosa di buono nei nostri giovani ragazzi che avranno l’onere e l’onore di costituire quella che il nostro Presidente della Repubblica chiama “la generazione dei costruttori”.

Il messaggio conclusivo della mattinata è stato proprio questo: “Il Capitano Ultimo non serve. Serve una comunità unita che pratichi: fratellanza, uguaglianza e mutuo soccorso”.

Noi, con impegno e resilienza, valori costantemente ricordati e confermati dall’attività quotidiana dal “Capitano Ultimo”, cercheremo di stimolare ancora tutto questo, continuando con la collaborazione e le iniziative».