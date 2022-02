Monte Roberto, la scuola si illumina di blu contro il bullismo | | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Per la settimana del Bullismo, la scuola torna ad illuminarsi di blu.

Insieme ai Comuni di Castelbellino e San Paolo di Jesi, l’Amministrazione comunale di Monte Roberto ha voluto riproporre per il secondo anno questa simbolica iniziativa per rinnovare la propria collaborazione con la scuola nel contrastare un fenomeno sociale che si mostra ogni giorno più invasivo e preoccupante.

«Condividiamo la necessità di richiamare l’attenzione di studenti, genitori e di tutta la comunità e di accendere un riflettore su questo problema che riguarda tutti, anche fuori dalle mura scolastiche – fa sapere l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Sara Campanile -. È importante spezzare l’indifferenza davanti a forme di aggressività e prepotenza, ad azioni violente che prendono di mira bambini e ragazzi ma anche i luoghi in cui viviamo. Si verificano con sempre maggiore frequenza, anche nella nostra piccola comunità, atti di vandalismo, con danneggiamento di strutture pubbliche e private. È necessario far emergere il fenomeno, saperlo definire, contenere e superare costruendo una cultura del rispetto e della solidarietà. La scuola è uno dei migliori contesti di intervento, ma non il solo. Insegnanti, famiglie e l’intera comunità dovrebbero collaborare come modelli affinché l’esempio possa essere imitato, acquisito e diventare uno stile di vita».

Ad illuminarsi dal 1° al 7 febbraio sarà il plesso A dell’edificio scolastico, frequentato dagli alunni della scuola secondaria di 1° grado ‘G. Pascoli’ .

Per tutta la settimana a scuola saranno proposte ai ragazzi attività che li stimolino a riflettere e a maturare comportamenti rispettosi ed empatici, sia con i pari che con gli adulti. Inoltre, nella giornata del 7 febbraio i ragazzi andranno a scuola vestiti di blu, colore simbolo della lotta contro il bullismo.