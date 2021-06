Montecarotto, atti vandalici all'ex scuola elementare | Password Magazine

MONTECAROTTO – Atti vandalici all’ex scuola elementare di Montecarotto, in via Risorgimento. Le foto dei danni all’edificio, adibito ora a magazzino comunale, sono state pubblicate e rese note alla cittadinanza dall’Amministrazione comunale, sulla pagina di Montecarotto in Comune: «Di norma preferiamo non attirare ulteriori critiche e clamore – fa sapere -. Lo scopo di condividere con la cittadinanza queste immagini è quello di mostrare il risultato della necessità di sfogarsi di qualcuno, che purtroppo ricadrà sul Comune e quindi su tutti i Cittadini, dal punto di vista pratico ed economico. Questo livello di arroganza e aggressività è sinceramente inaccettabile. Voler sembrare più furbi, in una comunità così piccola, dove si viene a sapere tutto, anche per le frequenti segnalazioni, risulta sinceramente ridicolo».

Il Comune informa che agirà con le azioni previste dalla legge.