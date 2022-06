Perde i sensi e rischia di annegare in mare, soccorsi in azione | Password Magazine

MARZOCCA – Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di oggi in località Marzocca di Senigallia. Un uomo sulla trentina è stato trovato privo di sensi in acqua, probabilmente a causa di un malore improvviso. L’uomo ha rischiato di annegare in mare se non fosse stato per un bagnante che ha dato l’allarme, aiutato da un bagnino – in quel momento non in servizio – che si è subito lanciato per recuperare la persona. Il ragazzo si trovava nelle acque antistanti lo stabilimento balneare Il Chioschetto. Una volta in spiaggia, i sanitari del 118 sono subito intervenuti con ambulanza e l’equipaggio medico di Icaro. Il giovane è stato intubato e poi trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sarebbero gravi.