San Marcello, casa di riposo: deceduti altri due ospiti positivi al covid

SAN MARCELLO – Casa di Riposo San Marcello, sale a 9 il numero degli anziani deceduti ospiti della struttura. «Devo purtroppo continuare a dare notizie non buone – spiega il sindaco Graziano Lapi sui canali ufficiali del Comune -. Nella giornata di ieri, c’è stato il decesso di due ospiti: uno dei due era stato ricoverato ieri presso l’ospedale Covid di Jesi, mentre l’altro si è verificato questa mattina intorno alle 5. I tre ospiti scomparsi erano quelli in condizioni di maggiori criticità respiratorie».

Nel pomeriggio di ieri l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale della Vallesina è stata nella struttura per un supporto medico agli ospiti. «La Protezione Civile regionale mi ha comunicato che da domani sarà operativo un loro medico a disposizione per le case di riposo critiche del Distretto di Jesi – fa sapere Lapi – Per quanto riguarda l’apporto della Direzione del Distretto Asur di Jesi, ha facilitato il ricovero nel pomeriggio di oggi presso l’ospedale Covid di Jesi di quattro ospiti della struttura, quelli attualmente in peggiori condizioni di salute».