Stefano Accorsi a Jesi, dopo lo spettacolo cena al GattoMatto | Password Magazine

JESI – Dopo aver fatto il pieno di applausi al Teatro Pergolesi, Stefano Accorsi ha scelto il ristorante GattoMatto di via Gramsci per cenare insieme alla compagnia. L’attore bolognese, infatti, si trovava in città per lo spettacolo «Azul, Gioia, furia, fede y eterno amor», scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca e andato in scena il 23 e 24 febbraio, riscuotendo grande successo di pubblico. Poi la tappa culinaria al ristorante jesino dove si è lasciato immortalare in uno scatto insieme al gestore Marco Cesarini e allo staff.

«Attore bravissimo,persona affabile ma soprattutto buongustaio – si legge sulla pagina del GattoMatto -.