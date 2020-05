Torrette, chiusa area covid di Pneumologia. La gioia dei sanitari su Tik Tok

ANCONA – Su Tik Tok medici e infermieri gioiscono per la chiusura del reparto covid 3 della Pneumologia a Torrette. I sanitari hanno scelto di esprimere la loro gioia utilizzando il linguaggio del nuovo social, un video che mixa coreografia e musica di tendenza. Il tutto è stato poi riportato dalla pagina ufficiale TiVuoiBene, la web tv della salute, creata per informare sui servizi e sulle attività dell’azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Marche. Dimesso ieri l’ultimo paziente covid, oggi il reparto è chiuso ed è in corso la sanificazione. «Questa esperienza tragica e straordinaria – ha detto il Direttore Generale Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi – è una grande fonte di realtà e di soluzioni per il futuro».

All’ospedale di Torrette, restano ancora 5 pazienti in terapia intensiva, 14 persone in area semi intensiva e 6 sono invece ricoverati all’INRCA.