Un comitato per la tutela dell’antica Farmacia Fratebenefratelli di Jesi

Si tratta di un risultato di cooperazione per finalizzare gli sforzi comuni al raggiungimento del recupero della farmacia unita all’ospedale del 1700, primo ospedale moderno, che ha offerto alla popolazione assistenza sanitaria.

«L’edificio, straordinariamente moderno e funzionale per l’epoca in cui è stato progettato, comprende una meravigliosa farmacia, oggi chiusa così come il nosocomio che è stato trasferito in nuove strutture nel 2015 – si legge nello studio a cura di Alessandro Fossi -. I due locali di questasi trovano al piano terreno a ridosso del fronte principale e compresi fra la Chiesa e l’antico ospedale degli Uomini. Data la destinazione d’uso esclusivo per i pazienti ricoverati, le stanze erano in origine comunicanti solo con l’interno dell’Ospedale; nel secolo scorso, poi, è stato ricavato un portone d’accesso per il pubblico da una delle tre finestre che, protette da inferriate, si affacciavano sulla via cittadina. La Farmacia ha mantenuto, immutati nel tempo, anche grazie all’uso e alla manutenzione ininterrotti che sono stati fatti, gli arredi settecenteschi».