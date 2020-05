Riparte il Museika, allo chalet anche il noleggio e-bike e green park

MOIE – Riparte oggi il Museika, lo chalet e pub all’aperto di via della Chiusa, sulle sponde dell’Esino.

Il locale gestito dai Bernacchia torna in chiave green con un progetto di valorizzazione della via Tesori e della pista ciclabile che congiunge Frasassi al mare. Novità 2020 sarà in fatti il green park per lo sport all’aperto e la possibilità di noleggiare l’e-bike per esplorare i sentieri dell’Esino.

«L’emergenza sanitaria ci ha costretti a riprendere in mano il programma, abbiamo dovuto cambiare date, annullare concerti e reinventarci – fa sapere Orietta Brutti, mamma della modella ed ex miss Marche Nancy Bernacchia -. Ora però siamo pronti a ripartire per l’estate 2020 con tutte le attività che possiamo offrire, nel rispetto delle misure covid». Confermata l’attività di somministrazione di bevande e cibi tipici locali, da quest’anno al Museika si potranno dunque godere maggiormente dei giardini e degli spazi del parco fluviale. «Obiettivo – ha detto Orietta – è restare un punto di riferimento per la comunità, offrendo anche opportunità di lavoro stagionale per i giovani».