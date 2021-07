Addio a Stefano, ragazzo dal cuore d'oro | Password Magazine

JESI – É Stefano Fioretti il 46enne precipitato ieri mattina dalla finestra, al terzo piano di un’abitazione in via Pio La Torre, vicino al parco del Cannocchiale. L’uomo stava effettuando dei lavori di pulizia e aggiustatura alla finestra quando è caduto da un’altezza di dieci metri. Inutili i tentativi di soccorso, l’uomo è morto sul colpo. Straziata dal dolore la compagna, con cui il 46enne aveva un figlio, di quasi tre anni.

Chi lo conosceva, lo ricorda come una persona generosa, dalla garbata ironia, bontà e pacatezza, con un amore infinito per i suoi cari. Un uomo dal sorriso indimenticabile, sempre pronto ad aiutare gli altri. Stefano dava spesso una mano come volontario alla Fattoria dei Sogni, il progetto di solidarietà di Selena Abatelli: «Non ci sono parole davanti una simile disgrazia, solo un dolore immenso – lo ricorda Selena -. Era un ragazzo d’oro, ci mancherà tanto. Con lui, se ne andato via un pezzo di cuore di tutte le persone che gli volevano bene. Un pensiero va alla compagna, Orietta, e al piccoletto. Sono convinta che Stefano veglierà su di loro da lassù».

La salma si trova nella Casa Funeraria Bondoni (Via dell’Industria, 3 di Castelplanio) e sarà disponibile alle visite dalle ore 16:30 di oggi, martedì 27 luglio. I funerali si svolgeranno domani (28 luglio) alle ore 17, con rito Cattolico presso la Chiesa Sant’Antonio Abate (Borgo Minonna) di Jesi.