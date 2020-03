Una raccolta fondi per il Carlo Urbani, l’appello di Elisa Di Francisca

SOSTENIAMO IL “CARLO URBANI”E I SOGGETTI PIÙ FRAGILILa Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta Onlus”, costituita da Comune di Jesi e Asp Ambito 9 e presieduta dall’olimpionica Elisa Di Francisca, apre una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature a beneficio della terapia intensiva del “Carlo Urbani” e per aiutare i soggetti più fragili del territorio. Sostiene anche tu, con un piccolo contributo, questo grande progetto “Insieme per Jesi”. Fai un bonifico con l’home banking o fatti aiutare da familiari o conoscenti che hanno dimestichezza con internet (non recarti in banca, resta a casa).IBAN IT 15 P 03111 21205 000000000737Causale “Insieme per Jesi”Per saperne di più sulla Fondazione di Comunità "Vallesina Aiuta Onlus" vai al seguente link https://bit.ly/3aUdK8q

Pubblicato da Comune di Jesi su Martedì 17 marzo 2020