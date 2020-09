Acquaroli: «Da domani a lavoro per dare alle Marche nuove opportunità» | Password Magazine

REGIONE – «Grazie Giorgia, il primo ringraziamento a te che hai sempre creduto in me, spendendoti in maniera importante su questa campagna». Queste le prime parole da Francesco Acquaroli, neoeletto Governatore della Regione Marche: «Un ringraziamento va anche a tutti gli alleati, abbiamo fatto una campagna elettorale inclusiva, seria in cui abbiamo cercato di aggregare una capacità di ascolto rispetto a temi importanti. Questa è la vittoria della disponibilità e della capacità di dare una nuova opportunità a questa Regione che non riusciva più ad esprimere se stessa, a credere in se stessa. Questa è la prima grande cosa da recuperare di crederci. Da domani mattina si inizia a lavorare, per ricostruire un progetto che possa dare ai marchigiani le risposte che attendono. Ci impegneremo affinché questo possa avvenire, dialogando e mettendoci a servizi di tutti».

Acquaroli ha commentato positivamente anche la partecipazione dei cittadini (quasi il 60% i marchigiani che hanno votato), sottolineando l’impegno a non tradire la fiducia di chi ha espresso preferenza per il centrodestra. Sull’avversario sconfitto, Maurizio Mangialardi del centrosinistra, ha detto: «Con Mangialardi avremo modo di trovare il dialogo, come è giusto che sia tra maggioranza e opposizione». Mistero ancora su chi farà parte della Giunta: «Saranno persone legate ai territori».

Con le Marche, il centrodestra conquista il governo di 15 Regioni.