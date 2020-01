Anziana cade in casa e urla aiuto, arrivano i soccorsi

CHIARAVALLE – Macchina dei soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi a Chiaravalle, in via Fratelli Bandiera. L’allarme è scattato intorno alle 13.30: un’anziana di 82 anni e scivolata nella sua casa, a pian terreno, non riusciva a muoversi e per l’aggiunta era anche chiusa dentro a chiave.

La poveretta ha iniziato ad urlare, chiamando aiuto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi.

Per entrare i pompieri hanno dovuto sfondare la finestra.

L’anziana, all’arrivo dei soccorsi, non accusava nessun dolore particolare, ma è stata comunque portata al Pronto soccorso con un codice giallo per precauzione.