App Immuni, le Marche tra le 6 regioni per la sperimentazione

REGIONE – App Immuni, via al test in 6 regioni tra cui le Marche. La ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano ha contattato il governatore Luca Ceriscioli per informarlo che le Marche faranno parte del gruppo delle 6 regioni in cui verrà avviata la sperimentazione della app ideata per il tracciamento dei contagi da Covid-19. È prevista per oggi una videoconferenza tra Governatore e Ministra per definire tutti i dettagli e già dai primi di giugno il test potrebbe partire.

L’inserimento delle Marche fra le regioni pilota dalla app è arrivata all’ultimo, in quanto inizialmente si era ipotizzato di coinvolgere solo tre regioni: Liguria per il nord, Abruzzo per il centro e Puglia per il sud. Poi, invece, dal Governo la decisione di estendere la sperimentazione ad altre tre regioni inserendo anche le Marche. Dopo un’iniziale fase di prova, da metà giugno l’applicazione potrebbe essere rilasciata su tutto il territorio nazionale.