Bacci scrive alla Regione: «L’ex Murri per l’isolamento dei covid positivi»

JESI – L’ex Murri come struttura per l’isolamento dei pazienti positivi al covid. Il sindaco Massimo Bacci si è rivolto al presidente della Regione Luca Ceriscioli per portare alla sua attenzione la proposta: «I medici di famiglia di Jesi e della Vallesina mi hanno espresso la forte criticità legata al fatto che i pazienti Covid-19 positivi – sia quelli diagnosticati a domicilio che quelli ricoverati e poi dimessi – necessitano di isolamento domiciliare e di particolare attenzione nell’evitare il contatto con il restante nucleo familiare per scongiurare la diffusione del contagio. Purtroppo, in molte situazioni, ciò non è possibile in quanto tali pazienti vivono in appartamenti che, per metratura e disposizione di locali interni (camere da letto, bagno, ecc.), non permettono il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza.

Ritengo che l’ex ospedale Murri – in particolare il quarto piano dove sono presenti numerose stanze – possa fare al caso. Per questo motivo ho scritto al presidente della Regione Marche per suggerire che venga individuata tale soluzione come sede per l’isolamento dei pazienti Covids-19. È una soluzione economicamente sostenibile, ritenuta più che valida dagli operatori sanitari e con una interessante prospettiva futura perché, finita l’emergenza, questa struttura potrà ospitare posti di Rsa o comunque essere destinata ad altri soggetti fragili che hanno bisogno di assistenza continua».