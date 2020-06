Bonus pubblicità al 50%, investi con Password Magazine

Agevolazioni fiscali per chi affronta spese pubblicitarie nel 2020. Il Decreto Rilancio del governo prevede infatti per imprese, lavoratori autonomi e anche enti non commerciali che investiranno in promozione durante il corrente anno il bonus pubblicità, un’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione sul Modello F24.

Tale misura ha come obiettivo di quello di aiutare aziende e professionisti a ripartire e a crescere, utilizzando la pubblicità. Il bonus è valido per investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei) proprio come Password Magazine che ha la caratteristica, necessaria per richiedere il bonus, di essere una testata regolarmente registrata al Tribunale, iscritta al ROC (registro operatori della comunicazione) e con un vero direttore responsabile di riferimento.

Password è una testata giornalistica edito da un’azienda di professionisti veri, tutti con esperienza ultra decennale e formazione adeguata nel settore dell’editoria, del giornalismo, del marketing e della comunicazione che vi sapranno affiancare nella scelta della migliore strategia promozionale.

Attraverso il Bonus Pubblicità è trasformato in credito d’imposta il 50% delle spese pubblicitarie sostenute.

La richiesta deve avvenire con il modello telematico dal 1 al 30 settembre 2020: per poter usufruire di questa agevolazione fiscale è necessario presentare una “comunicazione telematica” tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Sono stati stanziati 60 milioni di spesa.