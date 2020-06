Jesi, auto contro scooter: un ferito in ospedale

JESI – Piccolo incidente questa mattina poco prima delle 8 a Jesi. Lo scontro è avvenuto in via Bigi, la stradina che collega viale Don Minzoni con via Bocconi. Per cause da accertare, uno scooter e una vettura si sono scontrate, provocando la caduta del 51enne jesino in sella al motociclo. Per lui niente di grave, per fortuna, solo tanto spavento. Avendo riportato alcune escoriazioni, l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso cittadino per accertamenti in codice verde. Un altro incidente in città si è verificato in viale Cavallotti, intorno alle 11: un tamponamento tra due vetture e senza feriti, procede per i rilievi la Polizia locale.