Caterpillar, brindisi di fine anno davanti allo stabilimento | Password Magazine

JESI – Caterpillar senza tregua, prosegue la lotta dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento jesino dopo la decisione della multinazionale di chiuderlo.

Domani, 31 dicembre, sindacati e lavoratori si ritroveranno per fare il brindisi di fine anno alle ore 12 davanti allo stabilimento della Caterpillar di Jesi dove è presente il presidio permanente.

Anche durante le feste, dunque, la lotta per la salvaguardia dei posti di lavoro continua con la speranza che il Mise convochi al più presto le parti per l’avvio della trattative.

«Grazie a tutti coloro che ci hanno espresso la loro solidarietà, non solo con la presenza fisica, ma anche con un gesto di sostegno economico – fa sapere il gruppo di lavoratori in protesta sulla loro pagina social – questo ci fa capire che non siamo soli e ci da la forza per affrontare questa lotta.

Per chi volesse sostenere la nostra lotta con un contributo alla nostra cassa di solidarietà lo può fare al seguente IBAN: IT06D0800003201000000152629