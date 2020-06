City post, anche Password Magazine aderisce all’iniziativa

JESI – Una spiga di grano al vento, in uno degli angoli di Jesi ancora da scoprire. È l’oggetto del manifesto che Password Magazine ha presentato per City Post, l’iniziativa jesina che vede progetti creativi occupare gli spazi vuoti riservati alle affissioni pubblicitarie.

«Come linguaggio abbiamo scelto la fotografia, utilizzato anche nel lavoro giornalistico che quotidianamente svolgiamo sul territorio – fa sapere il team creativo dell’agenzia Studio Gamma, editore di Password – La zona immortalata è quella adiacente l’ospedale Carlo Urbani, dove i sanitari per mesi hanno combattuto per la vita contro il nemico invisibile». Protagonista è la natura inconsapevole che, nonostante tutto prosegue il suo ciclo, in uno dei luoghi della città capaci di incantare per la propria bellezza paesaggistica e naturalistica. «Ognuno possiede dentro di sé una forza vitale spontanea – continua -. E nel fluire del tutto, anche una spiga di grano può ‘imparare dal vento a respirare’, per citare le parole di una canzone dei Tiromancino». Sullo sfondo il sole al tramonto: un giorno che giunge al termine, un nuovo inizio che arriverà.