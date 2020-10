«Di Covid moriremo tutti...di fame», il cartello di protesta sul Cavalcavia | Password Magazine

JESI – «Di Covid moriremo tutti…di fame»: spunta un cartello di protesta dal ponte del Cavalcavia. Sono i finiti i tempi degli arcobaleni dai balconi, non risuonano più frasi come «Andrà tutto bene». Dietro quel lenzuolo che si affaccia sul viale della Vittoria ci sono disperazione e la paura. Timori che diventano sempre più grandi davanti il fantasma di un nuovo lockdown. Ora che con il nuovo Dpcm bar e ristoranti sono costretti a chiudere anticipatamente alle 18, con palestre, teatri e sale gioco chiusi – di nuovo – la speranza lascia il passo alla paura.

La curva dei contagi continua ad essere alta, il virus non molla. I numeri parlano chiaro: nelle Marche oggi il dato è di 380 nuovi casi positivi, il 25% dei tamponi effettuati. I malati, ricoverati negli ospedali, sono 278, di cui 28 in terapia intensiva. All’ospedale di Jesi, ci sono 22 persone nei reparti non intensivi di Pneumologia, 6 sono isolate al Pronto soccorso.

Il domani allora si fa sempre più incerto: all’incubo della malattia si aggiunge lo spettro della povertà. Perché Pandemia e Carestia son due sorelle che, la Storia ci insegna, vanno sempre a braccetto. Lo sa bene chi ha scritto il cartellone apparso sul viale.

C’è chi invoca Dio o la Scienza, per salvarsi. O magari è il momento che ciascuno faccia la propria parte, istituzioni ma anche cittadini. Iniziando dall’indossare correttamente la mascherina, un gesto ancora preso da alcuni sottogamba (o forse sotto il naso o sotto il mento) ma che è necessario per proteggere se stesso e gli altri. (c.c.)