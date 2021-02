Falconara, l'ex Circolo cittadino e altri immobili messi all'asta | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Anche l’ex Circolo Cittadino, in pieno centro a Falconara, figura tra gli immobili che il Comune di Falconara ha appena messo all’asta. L’avviso di asta pubblica è stato pubblicato nella mattinata di lunedì primo febbraio, sul sito istituzionale del Comune, dove sono disponibili foto, planimetrie e descrizioni di tutti gli immobili messi in vendita. Sarà possibile visitare gli immobili e ottenere ulteriori informazioni contattando i numeri 0719177209 oppure 0719177223, o ancora scrivendo una mail a torelligi@comune.falconara-marittima.an.it.

Le offerte saranno aperte il 9 marzo alle 10 nel Castello di Falconara Alta, sede del Comune.

Tra gli edifici all’asta, il pezzo di maggior pregio è appunto il superattico all’ultimo piano del condominio di via Bixio 90, affacciato sulla centralissima piazza Mazzini: è proposto a 214.665 euro ed ha una superficie di 369 metri quadri divisa in quattro grandi saloni, con ascensore a uso esclusivo e un terrazzo panoramico di oltre 200 metri quadri. Chi lo acquista potrebbe ricavarne tre appartamenti, oppure uffici, che potrebbero contare sulla posizione strategica nel cuore della città. «L’immobile ha caratteristiche di grande valore – dice l’assessore al Patrimonio Valentina Barchiesi – dall’enorme terrazzo vista mare ai soffitti alti oltre 3,5 metri, fino alle grandi vetrate: sono tantissime le potenzialità e il prezzo è molto vantaggioso date anche le superfici. Con questa vendita il Comune conta di valorizzare immobili da tempo inutilizzati, per i quali l’amministrazione sostiene ogni anno spese di mantenimento».

Insieme all’ex Circolo Cittadino è stata rimessa in vendita anche la palazzina a tre piani di via Caprera 7, costruita nel 1956, composta da tre appartamenti.

L’immobile può essere acquistato per 133.488 euro, ma per questa nuova asta è anche possibile acquistare separatamente i singoli appartamenti: quello al primo piano di 94 metri quadri di superficie catastale è proposto a 42.363 euro, al secondo piano di 92 metri quadri venduto a 43.983 euro, al terzo di 94 metri quadri a 47.132. Ogni appartamento dispone, al piano seminterrato, di una cantina. L’acquisto di ogni appartamento sarà perfezionato solo se saranno venduti tutti e tre. Per gli acquirenti ci sarà la possibilità di utilizzare il ‘Sisma Bonus’ per la ristrutturazione.

Il terzo lotto è un terreno edificabile in via Friuli in posizione panoramica con vista sul golfo di Ancona, di 4.300 metri quadri. Chi vi costruirà dovrà farlo nel rispetto dei dettami per il risparmio energetico e l’ecosostenibilità: sono previsti tra l’altro la piantumazione di alberi nelle aree scoperte e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Il terreno si trova in un’area molto tranquilla e con una densità abitativa ridotta rispetto all’area circostante, ma comunque servita da una rete stradale di collegamento ai servizi pubblici e ai negozi, accanto alla piccola chiesa di San Marcellino. Il terreno è offerto a un importo a base d’asta di 437.400 euro.