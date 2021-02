Vaccinazioni over 80, a Falconara uno sportello prenotazioni per gli anziani | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Sono stati 13 gli ultraottantenni che nella mattinata di oggi, giovedì 18 febbraio, hanno prenotato la vaccinazione anti Covid-19 attraverso il nuovo servizio gratuito messo a disposizione dal Comune di Falconara, grazie alla collaborazione del Gas (Gruppo amici per lo sport). In totale sono state oltre 30 le persone che, nel primo giorno di attivazione, si sono rivolte allo sportello: alcuni torneranno nei prossimi giorni per la prenotazione vera e propria, altri accompagneranno parenti o conoscenti, altri ancora hanno chiesto informazioni.

Ad accogliere i primi utenti questa mattina c’era anche il sindaco Stefania Signorini, affiancata da Tarcisio Pacetti, presidente del Gas. Oltre al volontario Roberto Bucciarelli, che si occupa direttamente di effettuare le prenotazioni online, era presente anche l’iscritto al Gas Marco Menotti. Da anni il Gruppo amici per lo sport organizza campagne di screening e prevenzione delle malattie più diffuse e quest’anno, nonostante l’impossibilità di organizzare il Memorial Badiali per le limitazioni imposte dalla pandemia, l’impegno dei volontari nel gestire il servizio per le prenotazioni del vaccino ha portato ancora una volta in primo piano l’associazione di promozione sociale.

«Sono stata contenta di vedere diverse persone rivolgersi al nuovo sportello sin dal primo giorno di apertura – è il commento del sindaco Signorini – perché mi ha fatto capire subito quanto fosse utile il servizio di supporto per le prenotazioni».

Lo sportello allestito al Centro Pergoli resterà aperto dalle 10 a mezzogiorno, dal martedì al venerdì, a servizio di tutti gli ultraottantenni che vogliono aderire alla campagna vaccinale organizzata dalla Regione Marche. Sono i volontari a effettuare la prenotazione online, per aiutare tutte quelle persone che non sono abituate a utilizzare le nuove tecnologie. Gli stessi volontari stampano i moduli che i prenotati dovranno consegnare nel giorno della vaccinazione. E’ indispensabile portare con sé la tessera sanitaria, perché per prenotare la vaccinazione vengono richiesti il numero della stessa tessera e il codice fiscale.

All’ingresso del Centro Pergoli viene rilevata la temperatura ed è disponibile il gel igienizzante, oltre al modulo da compilare per l’accesso agli edifici pubblici.

L’orario di attivazione del servizio potrà essere ampliato se dovessero arrivare tante richieste.