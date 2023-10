Giretto d’Italia, gli studenti vincitori - Password Magazine

JESI – Premiate le scuole che hanno aderito al Giretto d’Italia, manifestazione nazionale di promozione dei mezzi sostenibili (ne abbiamo parlato qui). Tra le città marchigiane solo Jesi e Pesaro; 340 le persone che in totale hanno partecipato, delle quali 190 studenti delle scuole secondarie di I grado che, lo scorso 20 settembre, si sono recati a scuola in bicicletta, registrandosi presso gli appositi check-point, dalle 7 alle 9.

Le scuole jesine hanno ricevuto il riconoscimento sabato pomeriggio a Palazzo Pianetti, presso la mostra temporanea di biciclette della collezione Rocchetti, alla presenza dell’assessora all’urbanistica Valeria Melappioni e di una delegazione di studenti e docenti per ogni istituto. Dalla rilevazione dei mezzi sostenibili del 20 settembre, risulta in vetta la scuola secondaria di I grado “Giacomo Leopardi”, con 105 registrazioni, seguita dalla “Carlo Lorenzini” con 68 partecipanti, la “Federico II” con 9 e la “Paolo Borsellino” con 8.

Il varco con maggior numero di registrazioni è invece quello di via Gola della Rossa (122 biciclette e 3 mezzi ecologici d’altro tipo come monopattini elettrici, monowheel, E-bike, motorini elettrici), seguito da via Lorenzo Lotto (77+19), Arco Clementino (59+22) e Piazzale San Savino (34+4).

A cura di Angela Anconetani Lioveri