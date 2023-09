Jesi, Giretto d’Italia e settimana della mobilità sostenibile. Tra le iniziative la mostra di bici di Giuseppe Rocchetti - Password Magazine

JESI – Torna, mercoledì 20 settembre, il Giretto d’Italia di Legambiente, all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Rinnovato l’appuntamento a due ruote che invita i cittadini ad andare a lavoro e a scuola in bicicletta e che promuove gli spostamenti con mezzi di mobilità elettrica.

Ad arricchire l’edizione jesina 2023 un’esposizione di biciclette da corsa della collezione privata di Giuseppe Rocchetti, ex ciclista e collezionista jesino di 86 anni, allestita presso il piano terra di Palazzo Pianetti. Tra le associazioni coinvolte, accanto a Legambiente, anche Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Uisp, Jesi città da vivere e Fondazione Michele Scarponi.

“I cittadini che aderiranno saranno censiti in 4 check-point allestiti in via Sanzio, Arco Clementino, piazzale San Savino e via Gola della rossa, partecipando anche al censimento nazionale”, spiega Francesca Paolini di Legambiente. “Verranno distribuiti ai partecipanti buoni caffè e un piccolo regalo. Sarà inoltre possibile partecipare a una lotteria, con estrazione finale il 29 settembre presso la sede della mostra”.

Tra gli appuntamenti collaterali la proiezione di due film di sensibilizzazione al tema (“Janapar: love on a bike” e “La bicicletta e il Badile”), la sera di mercoledì 20, a cura di Fondazione Scarponi e Fiab, e le passeggiate culturali con visita al museo organizzate da Uisp Jesi. “Partiranno una dalla Smia e l’altra dal palasport”, ha sottolineato Stefano Squadroni. “Il nostro giorno di promozione è Bicincittà, ma ci piace essere presenti anche in quest’occasione”.

La spesa sostenibile è invece l’idea di Fiab Vallesina, giunta al suo decimo anno di Giretto: “In questo decennale proponiamo ai cittadini di andare a far la spesa in bicicletta”, spiega Mirco Grilli. “Dal 16 al 22, chi andrà a fare acquisti ai Sì con te di via Puglisi o via del Lavatoio potrà scattarsi un selfie e inviarcelo, per poi ritirare, presso la nostra sede, dei buoni sconto per le successive spese”.

Al centro dell’iniziativa, che, nelle parole del consigliere comunale Filippo Bartolucci, salvaguarda ambiente e collettività, il tema della sicurezza stradale. Ad evidenziarlo Luca Civerchia di Jesi città da vivere: “Da ciclista mi auguro che si riscopra la bicicletta come mezzo, ma anche che aumenti la consapevolezza sui rischi”. Rafforza l’assessora all’urbanistica Valeria Melappioni: “Tra le volontà dell’amministrazione c’è il rendere la nostra mobilità più sostenibile, coinvolgendo tutti per migliorare l’infrastruttura, a cominciare da piste, marciapiedi e sicurezza stradale”.

Come ha voluto rimarcare l’assessore al turismo Alessandro Tesei, proseguono i lavori per la ciclovia dell’Esino: “Jesi ne è capofila. Lo dimostrano tantissimi esempi in tutt’Europa, sostenibilità e cicloturismo camminano di pari passo. A breve questo sistema sarà integrato per rendere la nostra città più fruibile anche per biciclette elettriche e a pedalata assistita”.

Alla cerimonia d’inaugurazione della mostra anche Giuseppe Rocchetti, che ha ringraziato le associazioni, illustrando alcuni modelli esposti: “Sono appassionato di ciclismo fin da quando ero bambino. Mi ricordo di tanti celebri corridori, come Mario Bolletta, Faustino Montesi e Giancarlo Polidori”.

La mostra sarà visitabile il 20 e 21 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Rimarrà inoltre aperta, solo la mattina, anche dopo il 21, in occasione delle fiere di San Settimio.

A cura di Angela Anconetani Lioveri