Gran Festa di Capodanno a Senigallia, il brindisi con i fuochi d’artificio

SENIGALLIA – Presentata la Gran Festa di Capodanno di Senigallia. Mangialardi: “Evento all’insegna dell’unione, della condivisione e del divertimento”

Anche quest’anno Senigallia si prepara a festeggiare un Capodanno con tanti eventi speciali. Come da tradizione si inizierà la mattina di martedì 31 dicembre, alle ore 11,30, con il saluto alla città del sindaco Maurizio Mangialardi nell’aula del consiglio comunale. Chi lo vorrà, potrà seguire l’evento anche in diretta streaming sulla web tv comunale attraverso la piattaforma digitale senigallia.halleymedia.com, accessibile anche dal sito web comunale www.comune.senigallia.an.it.

In serata, invece, sarà ancora una volta la scenografica piazza del Duca a fare da cornice alla ventesima Gran Festa di Capodanno organizzata dal Comune. Festa che inizierà alle ore 23, quando sul palco salirà la Cerigioni Band, che accompagnerà l’attesa del pubblico per il tradizionale count down di mezzanotte con un live di grandi successi nazionali e internazionali che culminerà con lo strepitoso spettacolo di fuochi pirotecnici dalla Rocca Roveresca. Dopo il tradizionale brindisi, i festeggiamenti proseguiranno fino alle ore 2, ancora con la musica della Cerigioni Band. Come sempre, anche la Gran Festa potrà essere seguita in diretta streaming sulla piattaforma digitale senigallia.halleymedia.com.

Altro tradizionale appuntamento è quello che si terrà sempre a partire dalle ore 23 alla Rotonda a mare con le magiche atmosfere del Winter Jamboree New Year’s Eve Party e alcuni tra i più prestigiosi Dj internazionali che proporranno la loro migliore selezione musicale swing e rock’n’roll dell’America anni ’30, ’40 e ’50 (info www.summerjamboree.com).

Ma, come si diceva, quest’anno ce n’è proprio per tutti i gusti. Per gli amanti del teatro, per esempio, l’appuntamento è alla Fenice, alle ore 22, con “Ride bene chi ride l’ultimo” e gli artisti del San Costanzo Show che metteranno in scena “Sei personaggi in cerca… del settimo”. A mezzanotte brindisi con i comici e poi, alle ore 00,30 di nuovo sul palco con “Ride bene chi ride il primo”, ovvero il meglio del San Costanzo Show. Per info e costi è possibile chiamare il numero 0717930842.

“Vivrò con grande emozione quest’ultima Gran Festa di Capodanno da sindaco – afferma Mangialardi – che come sempre, rispettando lo stile che ci siamo dati in questi dieci anni, sarà all’insegna della sobrietà e dell’eleganza. Un evento capace di valorizzare uno spazio meraviglioso come piazza del Duca e la Rocca Roveresca, creando unione, condivisione e divertimento davvero per tutti. Il nostro sentito ringraziamento va allo sponsor della Gran Festa di Capodanno, e cioè la Goldenergy Luce&Gas del Gruppo Goldengas. Sono particolarmente soddisfatto perché al di là della festa in piazza, siamo riusciti a creare in città un’offerta piuttosto diversificata, capace di intercettare gusti e interessi diversi, rendendo quindi Senigallia la meta ideale per trascorrere il Capodanno”.

“Un bel programma – aggiunge l’assessore alla Cultura Simonetta Bucari – che si articolerà nei luoghi simbolo della città, da piazza del Duca alla Rocca Roveresca, dalla Rotonda a mare al teatro La Fenice, per salutare il 2019 ed entrare al meglio nel 2020”.