CHIARAVALLE – Controlli antidroga dei carabinieri, due 40enni nei guai. La Stazione Carabinieri di Chiaravalle, nell’ambito dei servizi preventivi per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dalla Compagnia di Jesi, ha denunciato due uomini del luogo per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Il controllo ha portato ha rinvenire 40 gr di marijuana e di 15 gr di hashish custoditi da uno dei due mentre l’altro era in possesso di 4 gr di cocaina. La maggior parte della sostanza stupefacente era stata nascosta presso i vari domicili.