Jesi, il vice sindaco Butini: «Virus, scenari incerti. Ci vuole più attenzione» | Password Magazine

JESI – «Mezzanotte di un venerdì sera, Centro Storico di Jesi, clima ideale per stare fuori. Tredici locali in trecento metri, centinaia di persone in giro, atmosfera amabile. Distanze interpersonali? Minime». La riflessione arriva dal vice sindaco di Jesi Luca Butini che, oltre all’impegno politico, è anche medico immunologo all’ospedale di Torrette:

«Si parla del più e del meno, vacanze terminate, progetti per domani. Mascherine? Poche, pochissime; si beve qualcosa, si fuma una sigaretta.

Scenari possibili? Incerti, dipende. Due tamponi su cento, eseguiti in questi giorni a persone che non hanno sintomi, risultano positivi. Mille persone in giro? Venti potenziali diffusori inconsapevoli di coronavirus, ognuno ne infetta un altro, forse anche due. Domani potrebbero pertanto essere quaranta, sessanta. Dopodomani quanti? Fra una, due settimane quanti? Dipende, se facciamo attenzione, più attenzione rispetto a stasera, i numeri rimarranno contenuti, gestibili, i locali rimarranno aperti, gli orari rimarranno liberi, potremo continuare ad uscire, parlare, bere qualcosa… Se invece continueremo a fare come stasera, è verosimile che i numeri diverranno tali da rendere necessario intervenire con nuove limitazioni di circolazione e di orario, nuove chiusure dei locali, niente più chiacchierare amabilmente, bere qualcosa in compagnia… abbiamo già sperimentato il lockdown.

Possiamo scegliere, in quale direzione vogliamo andare».