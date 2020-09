Jesi, Torre Erap di nuovo al centro del dibattito politico | Password Magazine

JESI – Torre Erap di nuovo al centro del dibattito politico. A farla tornare tema di discussione i fatti di ieri mattina, quando un operaio è salito sulla gru minacciando di uccidersi per porre fine alla sua disperazione. Un gesto estremo riconducibile a disagi economici per stipendi non ricevuti.

Meet Up Spazio Libero riferiva ieri sulla pagina social che il sindacato stava proclamando lo stato di agitazione:

«Chiesto incontro con l’Ente e il Comune, irreperibile l’imprenditore della ditta che esegue i lavori. Ci sembra allora opportuno ricordare che già un anno e mezzo fa come MeetUp Spazio Libero avevamo chiesto chiarimenti riguardo al titolare della ditta aggiudicataria dei lavori, indagato dalla procura di Cassino per reati legati all’ottenimento della concessione edilizia e con un cantiere sequestrato a Gaeta».

Lo ricorda anche Jesi in Comune, all’opposizione in Consiglio comunale:

«Su segnalazione del Meet up avevamo fatto un’interrogazione per approfondire la situazione della ditta che ha in carico l’appalto – scrive sui social – L’assessore Renzi allora ci rispose che il Comune si stava informando tramite l’Erap, aggiunse anche che avevano le mani legate su questa situazione, ma che sicuramente avrebbero vigilato sull’accaduto. Da quel giorno silenzio assoluto sulla questione, fino a questa mattina (ieri, ndr), quando un lavoratore esasperato dalla situazione ha dovuto commettere un gesto eclatante per chiedere quello che la legge prevede, uno stipendio regolarmente pagato e delle condizioni di lavoro sicure.

Oggi più che mai siamo certi che la costruzione della torre rimarrà nella storia di Jesi (e dell’amministrazione Bacci tutta) come un a vergogna che sarà difficilmente dimenticabile e sanabile».

Pronta la replica dell’Amministrazione comunale: