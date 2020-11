Jesi, in centro la panchina rossa diventa «Posto Occupato» | Password Magazine

JESI – Il Comitato Abitanti Centro Storico di Jesi, per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, aderisce all’Iniziativa Posto Occupato.org con le Associazioni Le Ragazze sono in giro, U.D.I. Jesi, Spaziostello e la Strada di Sergio.

Che cos’è “Posto Occupato”? È una campagna di sensibilizzazione Sociale virale e gratuita contro la violenza sulle donne, 365 giorni l’anno.

Posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne

vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito,

un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita,

occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana,

nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga.

Troverete delle locandine di “Posto occupato” in giro per la città di Jesi e in Piazza Sansovino sulla Panchina rossa, donata dal Comitato alla città l’ 8 marzo 2018.