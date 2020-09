Jesi, tamponamento: mamma e bimbo in ospedale | Password Magazine

JESI – Paura nel pomeriggio di oggi in via Baldeschi-Baleani, all’incrocio con via Ponte Pio: si tratta di un tamponamento avvenuto per cause in corso d’accertamento tra una Fiat 500X e una Honda. Soccorsa la 23enne jesina che viaggiava con il figlio piccolo a bordo Fiat, trasportata insieme al bimbo all’ospedale di Jesi da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi ma solo per accertamenti, non avendo riportato gravi lesioni.

Illeso invece l’80enne che guidava la Honda. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.