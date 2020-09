MONSANO – Incidente nel primo pomeriggio a Monsano, in via Santa Maria. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14.30 tra un’auto e un furgoncino: ferito un 24enne di Senigaĺlia che è stato soccorso dal 118 intervenuto con automedica e Croce Verde di Jesi. Il giovane è stato trasportato all’ ospedale di Jesi con un codice di media gravità. Sul posto i carabinieri per i rilievi.